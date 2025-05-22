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Царьград

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Врач указал на время появления опасного тромба в организме: Лишний час - и человека не спасти

Врач указал на время появления опасного тромба в организме: Лишний час - и человека не спасти

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев объяснил, что провоцирует внезапные "ночные" инфаркты.

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