Главные новости за день:ПВО РФ за сутки сбила украинский Су-27 и 97 БПЛАВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской областиЧисло погибших в результате стрельбы в кафе в Черногории выросло до 12Возле ночного клуба в районе Куинс в Нью-Йорке произошла стрельба27 российских туристов пострадали в резул.