Bloomberg раскрыл планы Байдена относительно президентских выборов 2024 года

В ноябре в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Позже президент Джо Байден планирует объявить о намерении баллотироваться на второй срок, передало агентство Bloomberg со ссылкой на источник в окружении главы государства.
В ноябре в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Позже президент Джо Байден планирует объявить о намерении баллотироваться на второй срок, передало агентство Bloomberg со ссылкой на источник в окружении главы государства.
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