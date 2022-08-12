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Bloomberg раскрыл планы Байдена относительно президентских выборов 2024 года

Bloomberg раскрыл планы Байдена относительно президентских выборов 2024 года

В ноябре в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Позже президент Джо Байден планирует объявить о намерении баллотироваться на второй срок, передало агентство Bloomberg со ссылкой на источник в окружении главы государства.

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