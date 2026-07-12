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Аргументы и Факты

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Месть Нетаньяху: Израиль готовит новую атаку, ответ Ирана сокрушит врага

Месть Нетаньяху: Израиль готовит новую атаку, ответ Ирана сокрушит врага

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради сохранения власти готов пойти на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Давно пора с этого ЖИДОФАШИСТА спросить по-полной!
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4 н.