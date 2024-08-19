Первая видеохроника снятая жителем Суджи.

Житель Суджи, уже находясь в окружении врагов, смог пройти 60 км, чтобы спасти родную мать, и выжил. Невероятная история мужества из Курска (и не менее невероятные кадры)Жители Курской области по-разному переживают происходящее на их земле бедствие, но в основном, как показали многие эпизоды, стойко и мужественно.