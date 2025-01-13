В Кабардино-Балкарии продолжается работа по постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в гражданство России

Сотрудники 316 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших иностранцев, вступивших в гражданство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии