В Кабардино-Балкарии продолжается работа по постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в гражданство России

Сотрудники 316 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших иностранцев, вступивших в гражданство России.