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Аргументы и Факты

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В Орле после падения БПЛА на объект ТЭК эвакуировали жильцов соседних домов

В Орле после падения БПЛА на объект ТЭК эвакуировали жильцов соседних домов

В Орле в связи с падением украинского БЛПА на объект ТЭК провели эвакуацию людей из расположенных возле места происшествия многоквартирных домов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Парахин.

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