В Марселе участники беспорядков ограбили оружейный магазин

Массовые беспорядки на улицах Марселя в пятницу вечером переросли в грабежи. Как сообщает газета Le Figaro, участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин и оружейный магазины.
Массовые беспорядки на улицах Марселя в пятницу вечером переросли в грабежи. Как сообщает газета Le Figaro, участники погромов бьют витрины различных магазинов, ограблены несколько бутиков, в том числе ювелирный магазин и оружейный магазины.
Свежие комментарии