Зеленский: Украина надеется на продолжение финансирования со стороны США

Украина рассчитывает, что США и другие западные страны продолжат оказывать ей финансовую помощь. Такое заявление по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом сделал президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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