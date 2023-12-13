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Зеленский: Украина надеется на продолжение финансирования со стороны США

Зеленский: Украина надеется на продолжение финансирования со стороны США

Украина рассчитывает, что США и другие западные страны продолжат оказывать ей финансовую помощь. Такое заявление по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом сделал президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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