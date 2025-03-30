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Царьград

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Атака украинских дронов оставила без света село в Брянской области

Атака украинских дронов оставила без света село в Брянской области

В Брянской области под атакой украинских FPV-дронов оказалась электротрансформаторная подстанция, что привело к перебоям в энергоснабжении села Подывотье.

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