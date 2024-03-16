Справедливо ли называют Малайзию экономическим раем

Американские и европейские компании, стремящиеся диверсифицироваться в области высоких технологий, расширяются в Юго-Восточной Азии, что свидетельствует о том, как геополитика меняет традиционные индустриальные приоритеты.
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