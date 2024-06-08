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При знакомстве с новым худруком Театра Сатиры у актера случился инфаркт

Во время собрания актёрского ансамбля Театра Сатиры  7 июня, где проходило представление нового худрука Евгения Герасимова, один из артистов, Кирилл Анисимов, почувствовал себя плохо и был госпитализирован из-за сердечного приступа.

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