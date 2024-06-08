При знакомстве с новым худруком Театра Сатиры у актера случился инфаркт

Во время собрания актёрского ансамбля Театра Сатиры 7 июня, где проходило представление нового худрука Евгения Герасимова, один из артистов, Кирилл Анисимов, почувствовал себя плохо и был госпитализирован из-за сердечного приступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии