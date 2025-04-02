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🇺🇦Отлов пушечного мяса на Украине идет полным ходом❗️ Беспредел душегубов из СС ТЦК стал обыденностью, они плюют на законы, считая себя выше всех☠️ 📍 т.

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