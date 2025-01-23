Игрока «Локомотива» оштрафовали за силовой прием на капитане СКА

Шалунов атаковал Никишина Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды поединка СКА – «Локомотив» (5:2) и принял решение оштрафовать форварда ярославцев Максима Шалунова по статье «Неправильная атака».
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