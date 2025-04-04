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Царьград

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"Русский след" в литовском болоте, провокация против Жоги, позорная страница СВО: Главное за ночь и утро 4 апреля

"Русский след" в литовском болоте, провокация против Жоги, позорная страница СВО: Главное за ночь и утро 4 апреля

Литовские СМИ усмотрели "русский след" в трагедии во время военных учений на полигоне в Пабраде. Показ спектакля в Ельцин Центре стоит рассматривать как провокацию против Артёма Жоги.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Недавнее снятие Куйвашева, разве не есть работа полпреда в регионе? И  сейчас где бывший губернатор?
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