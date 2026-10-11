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Газета.ру

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МВД: три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

МВД: три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщило Главное управление министерства внутренних дел России по городу и Ленинградской области.

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