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Царьград

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Европейское вооружение направляется через Мукачево: данные разведки

Европейское вооружение направляется через Мукачево: данные разведки

Военный аналитик Виталий Киселёв сообщил, что страны Евросоюза активно перебрасывают вооружение через станцию Мукачево в Закарпатье.

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Комментарии
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Лариса Галахова
А почему до сих пор эти станции целы, почему железнодорожные пути целы?
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19 час.
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