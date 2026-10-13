Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump last week discussed the possibility of a new large-scale military operation against Iran before the US and Israeli elections, Axios reports.
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