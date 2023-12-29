Общественники Тюмени не смогли отменить Лолиту

Страсти вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой продолжают разгораться. На прошлой неделе, представители региональной организации «Зов народа» потребовали от губернатора Александра Моора запретить выступление певицы Лолиты в Тюмени.
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