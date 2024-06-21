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Фрагмент из детективного триллера Веры Богдановой «Семь способов засолки душ»

Фрагмент из детективного триллера Веры Богдановой «Семь способов засолки душ»

«Сноб» публикует эксклюзивный отрывок из детективного триллера финалиста премии «Нацбест» Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», который стартует в формате литературного сериала в «Букмейте», книжном сервисе «Яндекс Плюса», 28 июня.

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