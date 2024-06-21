Фрагмент из детективного триллера Веры Богдановой «Семь способов засолки душ»

«Сноб» публикует эксклюзивный отрывок из детективного триллера финалиста премии «Нацбест» Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», который стартует в формате литературного сериала в «Букмейте», книжном сервисе «Яндекс Плюса», 28 июня.
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