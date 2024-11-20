Первый участок ШМСД планируют открыть до конца года

Строители завершили асфальтирование всех 2,6 км эстакад Первый участок строящейся широтной магистрали скоростного движения собираются открыть для автомобильного движения до конца текущего года, сообщили в телеграм-канале «СПб строительный».
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