В столичной «Live Арене» под эгидой числа «18» прошел творческий вечер Виктора Дробыша. 18 октября в 18:00 продюсер созвал 18 друзей на свой концерт.
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