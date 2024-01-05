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Военно-политическое обозрение

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Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?

Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?

В конце 2023 года в Европе снова заговорили про возвращение всеобщей воинской повинности. Так, об этом в недавнем интервью газете Die Welt заявил министр обороны Германии, несмотря на то, что такая идея не вызывает поддержки сторонников его партии.

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