Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?

В конце 2023 года в Европе снова заговорили про возвращение всеобщей воинской повинности. Так, об этом в недавнем интервью газете Die Welt заявил министр обороны Германии, несмотря на то, что такая идея не вызывает поддержки сторонников его партии.
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