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«Акрон» за 2,5 млн рублей купил защитника «Енисея» Бардыбахина

«Акрон» за 2,5 млн рублей купил защитника «Енисея» Бардыбахина

Как сообщает Иван Карпов, дебютант Мир РПЛ выкупил 22-летнего игрока по опции за 2,5 млн рублей. Контракт подписан до лета 2028 года.

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