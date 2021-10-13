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Компания Merck подала заявку на одобрение таблеток от коронавируса

Компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что они подали заявку в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) на применение перорального препарата молнупиравир для лечения Covid-19.

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