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Мы обескровливаем Украину. Ей нужно сдаться – экс-командующий НАТО в Европе

Разрешение на удары западными ракетами вглубь тыловых регионов России не изменит ход конфликта. Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил экс-командующий силами НАТО во время агрессии против Югославии, генерал Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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