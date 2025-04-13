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Песков: Киев не может или не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике

Песков: Киев не может или не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике

Киевская сторона либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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