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Петербургский дневник

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Площадка хоккейного клуба СКА для встречи с болельщиками откроется на фестивале VK fest

Площадка хоккейного клуба СКА для встречи с болельщиками откроется на фестивале VK fest

Встретиться с игроками можно 29 и 30 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга На фестивале VK fest, который начнет свою работу в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, любители хоккея могут встретиться со своими кумирами из хоккейного клуба СКА.

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