Российские силовики обвиняют криминального авторитета в вымогательстве

МВД обвинило криминального авторитета за Самарской областью в вымогательстве В Самарской области российские силовики обвинили 37-летнего криминального авторитета в вымогательстве, разбое, хранении взрывчатых веществ и занятии высшего положения в преступной иерархии.
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