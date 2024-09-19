Российские силовики обвиняют криминального авторитета в вымогательстве

Страна и люди

МВД обвинило криминального авторитета за Самарской областью в вымогательстве В Самарской области российские силовики обвинили 37-летнего криминального авторитета в вымогательстве, разбое, хранении взрывчатых веществ и занятии высшего положения в преступной иерархии.