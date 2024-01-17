Россиянам объяснили, почему нельзя носить неудобную обувь

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, почему важно носить удобную обувь.
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