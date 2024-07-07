Из колеи ARM в созвездие «Эльбруса»*

Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский рассказывает, как российская микроэлектроника наращивает свои компетенции в жесткой санкционной среде, каковы перспективы экосистемы вокруг процессора «Эльбрус» и надо ли России пускаться в гонку миниатюризации цифровых фабрикИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Глава АРПЭ Иван Покровскийчитайте на monocle.