Станислав Бондаренко: Выхожу на сцену с левой ноги

Актёр рассказал «ЗБ» о своём первом наставнике в театре, о киноролях и о семье В фильмографии артиста Станислава Бондаренко более 80 кинолент и сериалов, в том числе «Кукушонок», «Зеркало для оборотня», «Мокьюментари», «И в счастье, и в беде».
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