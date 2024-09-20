Станислав Бондаренко: Выхожу на сцену с левой ноги

Актёр рассказал «ЗБ» о своём первом наставнике в театре, о киноролях и о семье В фильмографии артиста Станислава Бондаренко более 80 кинолент и сериалов, в том числе «Кукушонок», «Зеркало для оборотня», «Мокьюментари», «И в счастье, и в беде».