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Новости Тамбова

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Жители трёх домов Тамбова пожаловались на постоянные затопления подвалов

Жители трёх домов Тамбова пожаловались на постоянные затопления подвалов

Прокуратурой Советского района Тамбова проведена проверка по коллективным обращениям жильцов нескольких многоквартирных домов на улице Интернациональной по фактам нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

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