Жители трёх домов Тамбова пожаловались на постоянные затопления подвалов

Прокуратурой Советского района Тамбова проведена проверка по коллективным обращениям жильцов нескольких многоквартирных домов на улице Интернациональной по фактам нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
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