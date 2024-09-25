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Царьград

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Уволить немедленно: Спикер Конгресса США потребовал от Зеленского действий. И пригрозил партизанской войной

Уволить немедленно: Спикер Конгресса США потребовал от Зеленского действий. И пригрозил партизанской войной

Сопротивление ВСУ может превратиться в партизанскую войну без поддержки Запада, заявил Зеленскому в открытом послании спикер палаты представителей конгресса США Джонсон.

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