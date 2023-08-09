Продукты, помогающие оставаться молодым и здоровым человеком. Я уже ввела в свой рацион, отодвинула старость на 10 лет

Как сильно губим свое здоровье и сами себя калечим. Один чипсик, один бокальчик игристого, одно пирожное — всего-то по одному, но в комплексе мы своим отношением к питанию и к потребляемым продуктам медленно, но уверенно, губим свое здоровье.