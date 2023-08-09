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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Продукты, помогающие оставаться молодым и здоровым человеком. Я уже ввела в свой рацион, отодвинула старость на 10 лет

Как сильно губим свое здоровье и сами себя калечим. Один чипсик, один бокальчик игристого, одно пирожное — всего-то по одному, но в комплексе мы своим отношением к питанию и к потребляемым продуктам медленно, но уверенно, губим свое здоровье.

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