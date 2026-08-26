НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Даллас» хотел получить драфт-пик от «Майами» за контракт Николы Йовича

Ценность Николы Йовича на рынке НБА снизилась после неудачного сезона. По информации инсайдера Джейка Фишера, « Даллас » в рамках переговоров с « Майами » о возможном обмене Клэя Томпсона хотел получить драфт-пик в качестве компенсации за переход сербского форварда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии