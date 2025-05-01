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Несекретные материалы

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Перемирие как выгодный российской армии жест доброй воли

Перемирие как выгодный российской армии жест доброй воли

Киевский режим уверен, что целью нашей летней кампании является Краматорская агломерация. Как оно есть и будет на самом деле, пока трудно сказать, но, начиная с 2014 года, народ Донбасса не оставлял надежд воссоединиться с севером Донетчины.

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