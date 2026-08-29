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Путин перед Днём знаний открыл школы в пяти регионах

Путин перед Днём знаний открыл школы в пяти регионах

Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет - один из ведущих вузов страны, который готовит педагогов по широкому спектру специальностей.

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