Путин перед Днём знаний открыл школы в пяти регионах

Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет - один из ведущих вузов страны, который готовит педагогов по широкому спектру специальностей.
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