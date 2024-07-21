Появились кадры с самолетом НАТО, искавшим подлодку «Казань» при походе на Кубу

Программа «Военная приемка» на «Звезде» показала кадры слежки за направлявшимся на Кубу через Баренцево море фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» патрульным кораблем ВМС Норвегии Harstad и противолодочным самолетом ВВС BP-8 Poseidon.
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