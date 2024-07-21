Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Появились кадры с самолетом НАТО, искавшим подлодку «Казань» при походе на Кубу

Появились кадры с самолетом НАТО, искавшим подлодку «Казань» при походе на Кубу

Программа «Военная приемка» на «Звезде» показала кадры слежки за направлявшимся на Кубу через Баренцево море фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» патрульным кораблем ВМС Норвегии Harstad и противолодочным самолетом ВВС BP-8 Poseidon.

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