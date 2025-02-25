"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!

Анастасия Миронова Я еще не успела нормально описать результат (вернее, его отсутствие, из тюменского отдела полиции №4 второй месяц никаких вестей, я уже запрашивала их) нападения на меня с ребенком в Тюмени, на катке, мигранта с российским гражданством, как новое происшествие.