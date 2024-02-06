Как развивается цифровая экономика в России: факты и статистика

6 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровой экономики. В мероприятии приняли участие представители Минцифры и ведущие разработчики из стратегически важных отраслей.
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