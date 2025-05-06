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Когда ждать появления первых комаров: мнение биолога

Когда ждать появления первых комаров: мнение биолога

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, прогнозирует, что в конце весны, примерно в середине мая, начнется массовое появление комаров.

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