Молодой молдаванин уехал за американской мечтой, но после 14 лет в США вернулся в Молдову

Макс Куку жил американской мечтой 14 лет, но решил вернуться к своим корням, в Молдову. Что заставило его покинуть гламур и комфорт американской жизни, с какими трудностями он столкнулся на обратном пути в Молдову, а также какие уроки он извлек из этого опыта, Максим Куку рассказал Jurnal TV.