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Общественная служба новостей

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Путин поручил увеличить продолжительность жизни до 78 лет

Путин поручил увеличить продолжительность жизни до 78 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2030 года, в котором установлены целевые показатели по сохранению населения, сообщает «Парламентская газета».

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Комментарии
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Продолжительность жизни к 2030 году планируется увеличить до 78 лет, а к 2038-му — до 81 года. Фантазировать конечно легко и Росстат придумает нужные цифры для отчётности, бумага то всё стерпит. Но пока мы во всё продовольствие для населения будем впихивать пальмовое масло, да ещё низкого качества, отчётность не будет соответствовать действительности.
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