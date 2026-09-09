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Царьград

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Кардиолог Сонгуров раскрыл нетипичные причины высокого холестерина

Кардиолог Сонгуров раскрыл нетипичные причины высокого холестерина

Кардиолог Рашид Сонгуров из EMC рассказал о факторах, влияющих на повышение холестерина. Помимо лишнего веса и курения, генетика, стресс, болезни и лекарства также могут приводить к проблемам.

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