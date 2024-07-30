Украина умерила аппетиты. Чиновник сдал планы Киева. МВФ ставит свои условия по войне

Украина резко умерила аппетиты, выпрашивая деньги от Запада. При этом министр финансов страны сдал все планы Киева на следующий год и даже рассказал, что МВФ, выдавая кредит Украине, ставил условие по завершению военных действий.
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