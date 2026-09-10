В федеральном суде Бруклина начался процесс против Huawei за кражу интеллектуальной собственности

В федеральном суде Бруклина стартовал судебный процесс по обвинению компании Huawei в краже интеллектуальной собственности шести американских корпораций, включая Cisco Systems, Motorola Solutions, Fujitsu, Quintel Technology, T-Mobile и CNEX Labs.
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