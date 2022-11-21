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Песьяков о поле в Душанбе: «Видел такое только на школьных дворах – как будто на пол ковер положили. Подвернул ногу, кость вылезла из голеностопа»

Сергей Песьяков рассказал о своей травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0). — Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

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