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Бывший жених Шейлин Вудли заявил, что расстался с ней из-за того, что перед свадьбой она захотела заняться сексом с другим

Бывший жених Шейлин Вудли заявил, что расстался с ней из-за того, что перед свадьбой она захотела заняться сексом с другим

Игрок в американский футбол Аарон Роджерс рассказал, что разорвал помолвку с актрисой Шейлин Вудли вскоре после того, как она заявила, что хочет заняться сексом с другим мужчиной до их свадьбы.

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