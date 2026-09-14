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Пронедра

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Запад признал реальность. Киеву остаётся сделать последний шаг

Запад признал реальность. Киеву остаётся сделать последний шаг

Похоже, специальная военная операция входит в новую фазу. То, о чём ещё недавно предпочитали не говорить на Западе, сегодня всё чаще звучит из уст американских представителей: без учёта российских требований невозможно добиться устойчивого мира.

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